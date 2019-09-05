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05.09.19 13:10
Около 3 тысяч заявлений подано для голосования за главу Петербурга в Псковской области
"По состоянию на вечер среды, всего для голосования по месту нахождения оформлено более 65 тысяч разрешений, 15 тысяч из них - для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч - для голосования в Псковской области", - сказал Миненко.
500 жителей Петербурга пожелали проголосовать на цифровых участках в Москве, добавил он.
Миненко отметил, что с 5 сентября до 14.00 7 сентября написать заявление для голосования по месту пребывания можно в избирательных комиссиях по месту жительства. Он подчеркнул, что каждый факт голосования по такому специальному заявлению будет проверяться дополнительно.
Миненко заключил, что активность избирателей в садоводствах оказалась незначительной.
"Цифры небольшие, но реальные, и то, что мы поможем гражданам реализовать избирательное право (организовав экстерриториальные участки - ИФ), мы считаем правильным шагом", - подчеркнул глава избиркома.
Миненко отметил, что на экстерриториальных участках будет обеспечена возможность голосования для 0,5% избирателей Петербурга. Он заверил, что все списки для голосования за пределами города тщательно проверяются, в том числе ЦИК РФ, "ни о каких ухищрениях, фальсификациях или злоупотреблениях речи не идет".
Миненко сообщил, что на участках в Псковской и Ленинградской областях не получится организовать видеонаблюдение, поскольку оно перегрузит мобильную связь, лишив местных жителей возможности при необходимости вызова скорой или пожарных.
"Мы организуем доступ наблюдателей, общественности, СМИ. Также прорабатывается вопрос об обеспечении этих участков видеорегистраторами" - сказал он.
Как сообщалось, с резкой критикой открытия экстерриториальных участков на выборах губернатора Петербурга выступала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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