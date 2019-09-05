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Путин обеспокоен планами Пентагона разместить РСМД в Японии и Южной Корее

© РИА Новости. Михаил Климентьев
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее, вызывает беспокойство и озабоченность.

"То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их (РСМД - ИФ) в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил, что эта тема "была предметом разговоров и с премьер-министром (Японии) неоднократно - и до производства американцами ракет подобного рода".

"Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал президент.

По его словам, "скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке".

Путин напомнил, что в этом регионе находятся "две очень крупные наши военные базы - надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке".

"Это серьезное дело и, безусловно, мы не можем не обратить на это внимание, и это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что Москва пока не знает о реакции японских и корейских партнеров на этот счет. "Мы с премьер-министром об этом сегодня не говорили", - сказал Путин.

Премьер Японии Синдзо Абэ ответил российскому лидеру, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах ракеты средней и меньшей дальности (РСМД).

"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. А то, что сейчас размещено в Японии, принадлежит Японии", - сказал японский премьер на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он добавил, что запускать с помощью современных систем американские ракеты типа "Томагавк" невозможно.

"Из этой системы (с помощью японских ракетных систем - ИФ) запускать "Томагавк" - это даже технически невозможно, об этом четко хочу сказать", - подчеркнул Абэ.

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