В Приморье в этом году могут приехать на 100 тыс. больше иностранцев

05.09.19 13:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 сентября. Interfax-Russia.ru - До 750 тыс. иностранных туристов может посетить Приморье в 2019 году, это на 100 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

"В прошлом году край посетили 651 тыс. иностранных туристов, Думаю, в этом к нам приедут порядка 720-750 тыс. человек", - сказал Шестаков в интервью агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на полях пятого Восточного экономического форума.

Он добавил, что среди предложений Приморья в сфере туризма на ВЭФ - медицинский туризм.

"Презентуем медицинский труизм, есть несколько направлений, среди них медтуризм выходного дня. Это, например, офтальмология, лазерная коррекция зрения. Можно прилететь во Владивосток в пятницу и улететь в понедельник уже без очков. Помимо медицинских процедур тур предусматривает экскурсионную, культурную программу. Отмечу, что стоимость аналогичной операции в Китае в два раза выше, в Республике Корее - в 2,5 раза", - сказал Шестаков.

Также на ВЭФ подписано соглашение о развитии дальневосточного круизного рынка.

"Первый день ВЭФ начался для нас с подписания соглашения о развитии дальневосточного круизного рынка. Четыре региона - Приморье, Камчатка, Сахалин, Чукотка - подписали этот документ. Мы хотим предложить нашим традиционным партнерам из Китая, Кореи, Японии альтернативу уже существующим круизным маршрутам. Во Владивостоке в этом году 16 раз зайдут круизные лайнеры, в том числе суда крупнейших мировых круизный операторов", - сказал он.

Интервью с Шестаковым можно прочитать на сайте "Интерфакса".