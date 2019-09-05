Жители Нижегородской области вложили более 25 млн рублей в "финансовую пирамиду"

05.09.19 13:32

© РИА Новости. Илья Питалев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества сотрудников кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает в среду, что офис организации располагался в городе Дзержинске.

"Свои денежные средства в кооператив вложили жители Дзержинска и Нижнего Новгорода. Полицейские установили 15 граждан, пострадавших от незаконной деятельности финансово-кредитной организации. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 25 499 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отмечает пресс-служба.