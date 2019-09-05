Третьяковка привезет 75 картин Репина в Русский музей

05.09.19 13:38

© РИА Новости. Евгения Новоженина

5 сентября. Interfax-Russia.ru - В Русский музей приедут 75 картин Ильи Репина на масштабную выставку, посвященную художнику, которая откроется 3 октября.

"К нам вернулась огромная картина "Торжественное заседание Государственного совета...". Она была на выставке в Третьяковской галерее. Это делается во имя обмена и во имя художника. С Третьяковской галереей у нас равноценные коллекции", - сказал журналистам директор музея Владимир Гусев в четверг.

По его словам, к выставке в Русском музее из Третьяковки приедут 75 картин. "Репин - не только огромный мастер живописи, в его творчестве отразилось время. На выставке будет возможность посмотреть, как менялось время. Последняя большая выставка художника была 25 лет назад", - отметил Гусев.

Он добавил, что в следующем году исполнится 220 лет с момента окончания строительства Михайловского замка. "Мы планируем завершить реставрацию помещений, которые нам отдали, и выставить вещи, которые там изначально находились", - сказал директор музея.

Масштабная экспозиция к юбилею Репина в Русском музее откроется 3 октября 2019 года. На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.