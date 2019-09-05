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05.09.19 13:38
Третьяковка привезет 75 картин Репина в Русский музей
"К нам вернулась огромная картина "Торжественное заседание Государственного совета...". Она была на выставке в Третьяковской галерее. Это делается во имя обмена и во имя художника. С Третьяковской галереей у нас равноценные коллекции", - сказал журналистам директор музея Владимир Гусев в четверг.
По его словам, к выставке в Русском музее из Третьяковки приедут 75 картин. "Репин - не только огромный мастер живописи, в его творчестве отразилось время. На выставке будет возможность посмотреть, как менялось время. Последняя большая выставка художника была 25 лет назад", - отметил Гусев.
Он добавил, что в следующем году исполнится 220 лет с момента окончания строительства Михайловского замка. "Мы планируем завершить реставрацию помещений, которые нам отдали, и выставить вещи, которые там изначально находились", - сказал директор музея.
Масштабная экспозиция к юбилею Репина в Русском музее откроется 3 октября 2019 года. На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.
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