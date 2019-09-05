В России изменится принцип работы системы мониторинга радиационной обстановки

05.09.19 13:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ предлагает внести изменения в функционирование Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки, соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов в четверг.

"Необходимость внесения изменений обусловлена выявленными проблемными вопросами при применении норм постановления №639 с учетом опыта его правоприменения при осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации основными участниками данной деятельности - Росгидрометом и госкорпорацией "Росатом", - говорится в обосновании подготовки проекта нормативного правового акта.

Как отметили в ведомстве, изменения направлены на определение назначения, состава и принципов функционирования Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональных подсистем.

Изменения предполагается внести постановление правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 639.

В Минприроды не уточнили, о каких конкретно изменениях идет речь.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.