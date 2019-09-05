Васильева отвергла идею Грефа убрать из школы экзамены

05.09.19 13:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что не видит возможности отказа от экзаменов в школьном образовании.

"Проверка того, что изучает школьник, - процесс, неразрывно связанный с образованием. Он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы. Это зеркало образования", - сказала Васильева, которую цитирует в четверг портал "Российское образование".

Так она прокомментировала мнение главы Сбербанка Германа Грефа, который высказался за отмену школьных экзаменов.

Васильева добавила, что в России после Революции был период, когда экзамены полностью отменили, и "ничего хорошего для школьного образования это не принесло" - проверочные испытания вернулись.

"Мы прошли этот опыт сто лет назад", - сказала Васильева, добавив, что в странах - лидерах системы общего образования нет таких, где процесс проверки знаний бы отсутствовал полностью.

"Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к этому процессу, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - сказала министр.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на панельной сессии Сбербанка Греф заявил, что ненавидит экзамены и выступает за то, чтобы их не было.

"Оценивание, конечно, необходимо. Но я вам честно скажу: одна из главных вещей, которые я вынес из своей школы, - я ненавижу процесс оценивания, экзамены. Это катастрофа (...) Одна из моих личных целей - убить экзамены", - сказал Греф.