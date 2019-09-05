Суд на три месяца продлил арест зампреду ПФР Иванову по делу о взяточничестве

05.09.19 14:26

© РИА Новости. Максим Блинов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 9 декабря продлил срок ареста заместителю председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) Алексею Иванову, получившему, по собственному признанию, особо крупную взятку.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова до 9 декабря 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в четверг.

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей компании "Техносерв" взятку на общую сумму не менее 4,4 млн рублей.

Свою вину Иванов признал, заявил, что раскаивается в содеянном и что подал заявление об освобождении от занимаемой должности.

В настоящее время по делу также арестован директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и который не признает вину.