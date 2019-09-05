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05.09.19 14:34
Ревизия в Златоусте выявила многомиллионный ущерб
"Каждый пятый рубль из проверенных в Златоусте средств израсходован неэффективно. В денежном выражении ущерб Златоустовскому городскому округу превысил 470 млн рублей", - говорится в сообщении.
По сведениям аудиторов, речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, нарушениях в бухгалтерском учете, порядке управления муниципальным имуществом, а также многочисленные нарушения при проведении закупок.
Так, из бюджета оплачивались расходы одной из коммерческих организаций на теплоснабжение помещения, оплачивались работы, которые должны были выполнять сотрудники администрации, а также занижались объемы переданного в аренду муниципального имущества.
"Кроме того, в очередной раз выявлены многочисленные факты неэффективного использования средств при строительстве лыжного стадиона имени С. Ишмуратовой. Это и невыполненные, и некачественно выполненные, и несоответствующие проектной документации работы", - отмечает КСП.
Строительство комплекса было начато в 2014 году. На реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов было выделено почти 450 млн рублей.
В свою очередь в пресс-службе губернатора агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что комплекс планировали сдать в октябре текущего года, однако из-за многочисленных недоделок он не будет введен в действие в этот срок.
Ранее сообщалось, что 2 сентября глава города Вячеслав Жилин ушел в досрочную отставку по требованию главы области Алексей Текслера и местных жителей.
И.о. главы администрации назначен председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков.
До 1 ноября депутаты должны провести конкурс и выбрать нового главу города.
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