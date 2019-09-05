Лучших управленцев отберут в ходе кадрового конкурса "Команда Оренбуржья"

05.09.19 14:44

Фото с сайта правительства Оренбургской области

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Кадровый конкурс "Команда Оренбуржья" стартовал в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в четверг.

"Конкурс проходит по двум направлениям - кадровому и проектному. Победители кадрового конкурса войдут в региональный управленческий резерв. Победители конкурса проектов смогут реализовать свои идеи путем включения в государственные и муниципальные программы", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, данный конкурс - это продолжение масштабного федерального проекта "Лидеры России".

"На уровне области нам необходимо объединить лучшие силы для решения больших региональных задач. Управление должно быть открытым для каждого, кто приходит с готовыми решениями по развитию региона, по созданию новых точек роста в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Только в этом случае можно сформировать по-настоящему ударную команду, которая будет работать в новом формате", - приводятся в сообщении слова Паслера.

По мнению главы региона, Оренбуржью "нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями, а формат открытых конкурсов - отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти".