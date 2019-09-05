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05.09.19 14:44
Лучших управленцев отберут в ходе кадрового конкурса "Команда Оренбуржья"
"Конкурс проходит по двум направлениям - кадровому и проектному. Победители кадрового конкурса войдут в региональный управленческий резерв. Победители конкурса проектов смогут реализовать свои идеи путем включения в государственные и муниципальные программы", - говорится в сообщении.
По словам врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, данный конкурс - это продолжение масштабного федерального проекта "Лидеры России".
"На уровне области нам необходимо объединить лучшие силы для решения больших региональных задач. Управление должно быть открытым для каждого, кто приходит с готовыми решениями по развитию региона, по созданию новых точек роста в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Только в этом случае можно сформировать по-настоящему ударную команду, которая будет работать в новом формате", - приводятся в сообщении слова Паслера.
По мнению главы региона, Оренбуржью "нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями, а формат открытых конкурсов - отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти".
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