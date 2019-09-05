Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

05.09.19 14:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Минфин России выступает против повышения возраста для покупки крепкого алкоголя до 21 года.

"Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года - мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта", - сказал замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Коробутов, выступая на презентации исследования о теневом рынке алкоголя, подготовленного Центром развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" и центром социального проектирования "Платформа".

"По результатам исследования я вижу, что главная проблема существования нелегального рынка на данный момент с точки зрения потребителя - это недостаточный уровень доходов населения. Я думаю, что при достаточном уровне доходов, конечно, при альтернативе купить легальный алкоголь или купить нелегальный алкоголь (потребитель) пойдет покупать легальный алкоголь", - отметил он.

Ранее в этом году Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Документ был в марте опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в законопроекте.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.