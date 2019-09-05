S7 вдвое сократила рейсы в Саратов из-за высоких тарифов "Гагарина"

05.09.19 14:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Сибирь" (бренд S7 Airlines) открыла регулярные рейсы из Москвы в новый аэропорт Саратова "Гагарин", вдвое сократив частотность вылетов по сравнению со старым авиаузлом "Центральный", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с ростом тарифов на обслуживание рейсов мы сократили частотность с 4 до 2 рейсов в день. С учетом недавно опубликованного расписания конкурентов мы провели оценку экономики в зимний период и приняли решение, что больше двух рейсов в день летать коммерчески нецелесообразно. По прежним аэропортовым тарифам мы летали бы в два раза чаще", - сообщили в пресс-службе.

В S7 дополнительно отметили, что в/из Саратова, где живет более 850 тыс. человек, выполняется всего 7 авиарейсов в день. В сопоставимые по численности города - Пермь, Волгоград, Краснодар, Тюмень - ежедневно осуществляется 10-20 рейсов.

Как сообщалось, ранее генеральный директор авиакомпании "Сибирь" Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание авиаперевозчиков в новом аэропорту Саратова "Гагарин".

Гендиректор "Аэропортов регионов", построивших "Гагарин", Евгений Чудновский не отрицал, что тарифы для авиакомпаний в "Гагарине", "безусловно, немаленькие, потому что аэропорт построен "с нуля", и капвложения были сделаны огромные". "Но если считать в комплексе, себестоимость перевозки на одного пассажира для авиакомпаний в "Гагарине" будет процентов на 30 меньше, чем в старом аэропорту. Потому что этот аэропорт позволяет принимать самолеты кресельной емкости от 150 мест и выше, а старый может принимать только региональные самолеты", - говорил он журналистам.

Предельные максимальные тарифы и сборы за обслуживание авиакомпаний в аэропорту "Гагарин" ФАС утвердила своим приказом в 2018 году. Тарифы утверждены сразу на 5 лет, с ежегодной индексацией. До конца 2019 года максимальный сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний будет на уровне 1,01 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за обеспечение авиационной безопасности - 921 рубль за тонну МВМ. Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составляет 155 рублей на одного пассажира, на международных (МВЛ) - 224 рубля. Тариф на обслуживание одного пассажира на ВВЛ - 415 рублей, на МВЛ - 599 рублей.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга), его инвестиции составили 7,7 млрд рублей. Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод. "Гагарин" принял первые регулярные рейсы 20 августа 2019 года.