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05.09.19 14:54
Тюменский агрохолдинг ввел завод по переработке картофеля за 1,1 млрд рублей
Мощность завода по переработке картофеля - 30 тыс. тонн в год. Его строительство началось в 2017 году, общая площадь производства - 11,4 тыс. кв. м.
Согласно информации на сайте "КРиММ", за год перерабатывающий завод выпустит 15 тыс. тонн готовой продукции.
По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, "проект реализовывали с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования с общим объемом заемных средств двух банков в размере 0,697 млрд рублей". Общий объем инвестиций в проект составил более 1,1 млрд рублей.
ООО "Агрофирма "КРиММ" - крупный холдинг по производству семенного картофеля в РФ и овощей открытого грунта с общей посевной площадью 25 тыс. га. Агрофирма поставляет продукцию в регионы России, а также в Киргизию, Казахстан и Узбекистан.
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