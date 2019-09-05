Тюменский агрохолдинг ввел завод по переработке картофеля за 1,1 млрд рублей

05.09.19 14:54

© РИА Новости. Владимир Песня

5 сентября. Interfax-Russia.ru - ООО "Агрофирма "КРиММ" открыло в четверг в Упоровском районе Тюменской области завод по переработке картофеля, сообщает пресс-служба главы региона.

Мощность завода по переработке картофеля - 30 тыс. тонн в год. Его строительство началось в 2017 году, общая площадь производства - 11,4 тыс. кв. м.

Согласно информации на сайте "КРиММ", за год перерабатывающий завод выпустит 15 тыс. тонн готовой продукции.

По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, "проект реализовывали с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования с общим объемом заемных средств двух банков в размере 0,697 млрд рублей". Общий объем инвестиций в проект составил более 1,1 млрд рублей.

ООО "Агрофирма "КРиММ" - крупный холдинг по производству семенного картофеля в РФ и овощей открытого грунта с общей посевной площадью 25 тыс. га. Агрофирма поставляет продукцию в регионы России, а также в Киргизию, Казахстан и Узбекистан.