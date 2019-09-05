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05.09.19 15:01

СКР: "пресс-хат" в "Крестах" нет

© РИА Новости. Игорь Руссак
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СК РФ по Петербургу не нашло подтверждений существования камер для давления на подследственных и заключенных в СИЗО N1 "Кресты", сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Сведения о наличии так называемых "пресс-хат", а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли", - говорится в сообщении.

В то же время, по итогам проверки после публикации 7 августа в СМИ информации о возможных пытках содержащихся под стражей в "Крестах" следователи возбудили уголовное дело за вымогательство в отношении мужчин 23 и 25 лет, которым ранее были вынесены приговоры за совершение преступлений против личности, а также 26-летнего подсудимого.

По данным следствия, подозреваемые с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камерном помещении вместе с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемым в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, потребовали с угрозами от него 20 тыс. рублей. Потерпевший не смог найти деньги, поэтому соучастники, продолжая угрожать, поочередно стали его избивать. Затем один из подозреваемых по мобильному телефону позвонил родственникам мужчины, сообщив, что он избит и избиения будут периодически продолжаться, если деньги не поступят. 19 июля 2019 года родственники потерпевшего перевели 3 тыс. рублей на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых.

"В видеоролике, распространенном в СМИ имеется запись нанесения ударов потерпевшему, а также фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями. Однако установлено, что на фотографии изображен другой арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества. Текст обращения в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой арестованный, который также опрошен. Кроме того имеются данные, что указанные фотографии телесных повреждений и видеозапись обращения осуществлены в период с 10 по 14 июля 2019 года, то есть до совершения вымогательства, а монтаж видеоролика осуществлен за пределами изолятора", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи установили факты незаконного проноса в следственный изолятор мобильных телефонов, а также иных предметов, в связи с чем на имя начальника СИЗО внесено представление.

В отдельное производство выделены материалы о возможном наличии в действиях сотрудников изолятора преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), для проведения доследственной проверки. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения.

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