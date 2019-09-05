Минтранс РФ к октябрю обещает подготовить меры сдерживания цен на авиабилеты

05.09.19 15:11

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ к октябрю этого года подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты, заявил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

"Сегодня здесь, "на полях" форума, проводили консультации и с нашими авиаторами, и с "Аэрофлотом" (MOEX: AFLT), с другими авиакомпаниями, для того чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию роста цен. Комплекс этих мероприятий, я думаю, мы выработаем к концу сентября", - сказал Дитрих. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

"Попробуем предпринять все меры, для того чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно. Часть этих позиций вчера обсуждалась и на Госсовете. Очень верю, что эти меры нам позволят также удержать цены на билеты именно в этом диапазоне", - добавил министр.

Стоимость авиабилетов в РФ в I полугодии выросла на 7%, итоговое подорожание в 2019 году будет зависеть от цен на авиакеросин, сообщала накануне глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

На то, что рост цен на авиаперевозки опережает инфляцию, в среду также обратил внимание президент Владимир Путин. "Виталий, больше инфляции - 7% рост!", - обратился глава государства к гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.