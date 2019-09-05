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05.09.19 16:27

С затонувшего у Крыма прогулочного катера спасли 13 человек

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
5 сентября. Interfax-Russia.ru - У Черноморского побережья Крыма затонул прогулочный катер, спасены 13 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Катер затонул у побережья Судака в Черном море. Спасли 13 человек, ведутся поиски одного пропавшего без вести", - сказал источник.

В МЧС по Крыму в свою очередь сообщили, что прогулочный катер "Камелот" затонул в районе Судака на юге полуострова.

По данным МЧС, катер находился на расстоянии около 200 метров от берега. Сообщение о ЧП поступило около 13:40 мск.

В ведомстве предположили, что прогулочный катер опрокинуло волной.

"Произошло опрокидывание прогулочного катера. Вероятно, вследствие волн. Точная причина будет выясняться позже", - сказал собеседник "Интерфакса".

В главке уточнили, что на борту судна длиной 7 м находилось 13 пассажиров и один член экипажа. Поиски одного пассажира продолжаются, остальные спасены.

К месту происшествия уже выехали следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщили агентству в главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

По предварительной информации республиканского центра медицины катастроф, помощь врачей никому из спасенных не понадобилась.

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