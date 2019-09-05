Самый большой и полезный гриб отыщут участники фестиваля под Рязанью

05.09.19 15:21

© РИА Новости. Антон Денисов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "В Рязани - грибы с глазами" пройдет 21 сентября вблизи села Ласково Рязанской области, сообщила в четверг пресс-служба Минтуризма региона.

Старт "тихой охоте" будет дан в 7 утра. После обязательной регистрации участники на четыре часа отправятся в ближайшие леса. Номинаций, в которых можно одержать победу, масса: "Самый большой найденный гриб" и "Самый маленький", "Самый необычный гриб", "Гриб, обладающий полезными свойствами", "Самое большое количество собранных грибов" и др. К 11:00 всех грибников будут ждать судьи, чтобы взвесить принесенные грибы и определить, не насобирали ли те ядовитых экземпляров.

"В местных сосновых и еловых угодьях грибники много лет подряд собирают рекордные урожаи лисичек, маслят, подберезовиков и подосиновиков. Однако главными грибными жителями окрестностей Ласкова считаются польские белые и боровики. Именно из них ежегодно участники фестиваля варят вкуснейшее угощение для гостей - ароматный суп. В прошлом году было приготовлено и съедено более ста литров! Возможно, в этот раз рекорд будет побит", - отмечает пресс-служба.