В Москве в 2019 году отреставрировано 1300 памятников архитектуры

05.09.19 15:42

© РИА Новости. Евгения Новоженина

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин в четверг осмотрел итоги реставрации объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы Андрея Сытина в центре Москвы.

Памятник архитектуры находился в аварийном состоянии и был приведен в порядок по городской программе "Один рубль за один квадратный метр".

"В этом году отреставрировано 1300 объектов, около 500 из них отреставрированы за счет средств города, около 500 зданий - за счет частных инвестиций, частных инвесторов", - сказал Собянин журналистам после осмотра итогов реставрации усадьбы.

Он назвал темпы реставрации памятников архитектуры в Москве за последние годы революцией.

"Она (революция - ИФ) произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории", - пояснил руководитель Москвы.

Он напомнил, что некоторое время назад памятники истории и архитектуры в Москве надо было не столько сохранять, сколько спасать.

"Большое дело сделано - по программе "Один рубль за один квадратный метр". Достался объект почти бесплатно, но, я надеюсь, что вы наработались здесь более чем", - поблагодарил мэр инвестора проекта.

Объект культурного наследия федерального значения "Усадьба Сытина А.П., конец XVIII - 1 половина XIX вв." расположен по адресу: Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5.

Главный корпус усадьбы Сытина - одноэтажный деревянный дом площадью почти 690 кв. метров, построен в конце XVIII века и является одним из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года.

Здание построено в стиле зрелого московского классицизма.

На момент постройки и до 1828 года владельцем дома был Андрей Петрович Сытин - сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка.

После революции 1917 года усадьба была приспособлена под коммунальное жилье.

В 1990-2010 гг. здание не использовалось, находилось в неудовлетворительном состоянии. В 2012 году памятник был выставлен на торги по программе льготной аренды объектов культурного наследия "Один рубль за один квадратный метр".

Реставрация главного дома усадьбы началась в декабре 2016 года и продолжалась более 2,5 лет.

Объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.