Выставка экспонатов из сокровищниц Московского Кремля открылась в Челябинске

05.09.19 15:47

© РИА Новости. Артем Житенев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Выставка из собраний музеев Московского Кремля "Наследники Русского царства - от рождения до воцарения" открылась в четверг в Челябинске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе исторического музея Южного Урала.

В экспозицию, специально подготовленную московскими специалистами для показа в Челябинске, вошли 147 уникальных экспонатов.

"Это предметы эпохи середины XVI - начала XVIII веков. 12 разделов выставки позволяют проследить жизнь наследников русского престола от рождения до совершеннолетия. Посетители узнают об особых традициях и церемониях Московского двора, связанных с воспитанием царских детей", - отметили в пресс-службе.

Некоторые экспонаты хранились в запасниках и никогда прежде не выставлялись на обозрение. Часть предметов отреставрировали специально к челябинскому показу.

"В экспозицию вошли уникальная икона, выполненная к свадьбе царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, литургические покровцы, вложенные царем Федором Иоанновичем в связи с рождением дочери Феодосии, шапочка царевича Дмитрия, саккос патриарха Никона, в котором предстоятель церкви совершал крещение царевны Софьи Алексеевны", - рассказали в музее.

Это вторая выставка, которая проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Историко-культурным музеем-заповедником "Московский Кремль" и правительством Челябинской области,

Первая прошла год назад, она была посвящена обычаям царской охоты. До 2024 года пройдет еще несколько выставок.

Челябинская область стала первым в стране регионом, заключившим подобное долгосрочное соглашение с главным российским музеем.