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05.09.19 16:00
Тральщик "Иван Антонов" возвращается в Севастополь через черноморские проливы
"Новейший морской тральщик Черноморского флота проекта 12700 "Иван Антонов" вошёл в черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и возвращается в основной пункт базирования флота город-герой Севастополь", - сообщили в пресс-службе.
Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта, и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря.
Приход корабля в Севастополь ожидается 7 сентября.
Корабль "Иван Антонов" - относится к проекту 12700 "Александрит", разработанному Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".
Корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, формируемый методов вакуумной инфузии. Их водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, экипаж - 44 человека.
Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. Для этого корабли ПМО проекта 12700 оснащены самыми современным техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты.
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