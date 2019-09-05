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Вертолет Ми-8 разбился под Саратовом, никто не пострадал

© РИА Новости. Виталий Аньков
5 сентября. Interfax-Russia.ru - При аварийной посадке военного вертолета Ми-8 в Саратовской области обошлось без пострадавших.

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - сообщил "Интерфаксу" в четверг зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"Никто не госпитализирован. Не было такой необходимости", - сказал Бусаргин.

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в Саратовской области разбился военный вертолет.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства. По его предварительным данным, несколько человек удалось спасти.

В свою очередь, в ГУ МЧС региона агентству сообщили, что на месте работают три пожарных расчета. Пожар пока не потушен.

По данным Минобороны России, вертолет Ми-8 опрокинулся во время совершения разгона.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - заявили в Минобороны РФ.

"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту вертолета было три члена экипажа.

Ми-8 - военно-транспортный вертолет. Предназначен для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Может использоваться для спасательных операций, нести вооружение.

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