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05.09.19 16:20
Вертолет Ми-8 разбился под Саратовом, никто не пострадал
"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - сообщил "Интерфаксу" в четверг зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
"Никто не госпитализирован. Не было такой необходимости", - сказал Бусаргин.
Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в Саратовской области разбился военный вертолет.
"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства. По его предварительным данным, несколько человек удалось спасти.
В свою очередь, в ГУ МЧС региона агентству сообщили, что на месте работают три пожарных расчета. Пожар пока не потушен.
По данным Минобороны России, вертолет Ми-8 опрокинулся во время совершения разгона.
"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - заявили в Минобороны РФ.
"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту вертолета было три члена экипажа.
Ми-8 - военно-транспортный вертолет. Предназначен для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Может использоваться для спасательных операций, нести вооружение.
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