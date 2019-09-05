Военный суд оставил в СИЗО полковника ФСБ Черкалина до середины осени

05.09.19 16:22

© РИА Новости. Илья Питалев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил до 16 октября срок ареста начальникА 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении особо крупной взятки и мошенничестве.

"16 августа 2019 года в Московский гарнизонный военный суд поступило ходатайство следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел СК России о продлении срока содержания Черкалина К.В. под стражей. 20 августа 2019 года судьей Московского гарнизонного военного суда принято решение о продлении срока содержания Черкалина К.В. под стражей по 16 октября 2019 года", - говорится в ответе МГВС на запрос "Интерфакса", поступившем в агентство почтой.

О задержании Черкалина 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. В настоящее время ему предъявлено обвинение по делу об особо крупном взяточничестве и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Согласно фабуле дела о мошенничестве, в 2011 году члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".

В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.

Как сообщалось, в августе 2019 года Генпрокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства денежных средств в различной валюте, недвижимости и автомобилей офицера и его близких на общую сумму в 6,3 млрд рублей. Указанное имущество и активы, установило надзорное ведомство, были приобретены на не предусмотренные законом доходы Черкалина.

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