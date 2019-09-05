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Омская область готова экспортировать до 2 млн тонн зерна в год

© РИА Новости. Александр Кондратюк
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Омская область готова экспортировать до 2 млн тонн зерна в год, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) губернатор региона Александр Бурков.

"Омская область в год производит 3,2-3,5 млн тонн зерна. За пределы региона вывозится 1 млн 900 тыс. тонн. То есть мы можем экспортировать до 2 млн зерна, плюс у нас есть запас по площадям, которые мы готовы вводить под пашни. Сегодня в области засевается 4 млн гектар, есть резерв еще на 1 млн гектар", - сказал Бурков.

По его словам, в этом году Омская область рассчитывает получить урожай в 3,3 млн тонн зерна.

"Нас беспокоят дожди, которые могут снизить содержание клейковины и вместе с этим - объемы собранного зерна третьего класса. Тем не менее, с четвертым и пятым классом у нас не будет проблем, а это тоже экспортное зерно", - сказал губернатор.

Говоря о путях транспортировки экспортного зерна, Бурков отметил, что дальневосточный порт имеет низкий объем мощностей для перевалки зерна - около 140 тыс. тонн.

"Порт изначально не был предназначен под зерновые, и необходимо сегодня ставить вопрос перед правительством, чтобы он развивался и увеличивал объемы отгрузки, чтобы шло строительство элеваторов. Для нас это ворота в азиатские регионы, где потребление зерна достигает 70 млн тонн. А мы, в Сибири, производим 20 млн тонн зерна, и практически половину можем экспортировать", - сказал Бурков.

Сейчас, по его словам, Омская область прорабатывает второй выход на потребителя в Юго-Восточной Азии - по Обь-Иртышскому бассейну речным транспортом до порта Сабетта и далее Северным морским путем в Японию, Южную Корею, Китай.

"Экономика показывает, что с учетом дороговизны железнодорожной перевозки до Владивостока северный путь будет более дешевым и выгодным для нас. Мы хотим уже осенний урожай экспортировать через порт либо во Владивостоке, либо через порт Сабетта. Северный путь, вероятнее всего, мы будем обкатывать в следующем году, поскольку столкнулись с дефицитом речного подвижного состава. Если нет проблем с привлечением морских судов, даже ледового класса, чтобы идти в осенний период, то есть проблемы с парком барж, кораблей на водах Обь-Иртышского бассейна", - сказал губернатор.

Полный текст интервью доступен на сайте Interfax-Russia.ru.

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