Онкобольной Мартынов отказался от квартиры, которую ему выделили власти Сочи

05.09.19 16:42

© РИА Новости. Антон Денисов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Семья онкобольного Андрея Мартынова, которого накануне выселили из временного жилья в сочинском пансионате, заявила об отказе от проживания в предоставленной властями квартире, сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"Накануне Андрей Мартынов вместе с супругой получил однокомнатную квартиру 42 кв.м с балконом. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура - городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт", - говорится в сообщении.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов дал указания сделать в этой квартире ремонт, на что потребуется 10 дней. В это время Мартыновым предложили пожить в одном из санаториев Адлерского района.

"Андрей Мартынов вместе с супругой провели в предоставленной им муниципальной квартире ночь и утром ее покинули. Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, а также отсутствия ремонта в квартире. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе", - отметили в пресс-службе.

В администрации Сочи "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время в квартире уже начали делать ремонт.

В свою очередь Мартынов пояснил агентству, почему они с супругой покинули выделенную квартиру.

"Я инвалид второй группы, у меня вторая степень онкологической болезни (рак легких), поэтому мне там тяжело дышать. Кроме того, если мы будем проживать в этой квартире, то жене, в свои 63 года, придется работать уборщицей в одном из МУПов Сочи", - сказал Мартынов.

По его словам, сейчас жена работает продавцом, а он - в турфирме.

Он рассказал, что приехал с супругой в Сочи в 1993 году из Кирова. Первое время жили у родственников. Затем купили земельный участок и дом в совхозе "Россия". Впоследствии оказалось, что участок в аренде, а дом возведен незаконно. В 2011 году по решению суда дом снесли, а участок изъяли для олимпийского строительства. Из нескольких предложенных мэрией курорта участков, Мартыновы выбрали на улице Белых акаций. Однако, власти Сочи не смогли его оформить, поскольку он был продан.

"Мы просим выделить нам земельный участок площадью 7 соток в любом районе Адлера. Мы будем жить в вагончике и возводить дом с помощью сына", - сказал Мартынов.

Ранее сообщалось, что Мартынов и его жена проживали во временном маневренном фонде - пансионате "Нептун" - с 2011 года, после изъятия их земельного участка под строительство олимпийских объектов.

3 сентября судебные приставы, исполняя решение суда Адлерского района, выселили супругов из пансионата.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак попросил прокуратуру дать правовую оценку выселению онкобольного сочинца.

Ранее власти предлагали Мартынову три земельных участка в Адлерском районе Сочи, от которых он отказался. Также он отказался от предложения трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением в общежитии.

Кир юю