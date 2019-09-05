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Суд арестовал самолет, принадлежащий экс-совладельцу ПСБ Алексею Ананьеву

© РИА Новости. Илья Питалев
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы в среду, 4 сентября, удовлетворил заявление Промсвязьбанка (ПСБ) об аресте самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего бывшему совладельцу банка Алексею Ананьеву.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, обеспечительные меры приняты в рамках иска Промсвязьбанка к бывшим топ-менеджерам банка о взыскании 282,2 млрд рублей.

В документе отмечается, что Арбитражный суд Москвы 29 мая удовлетворил заявление банка о принятии обеспечительных мер, согласно которому, в числе прочего, был наложен арест на самолёт Bombardier Challenger 650, принадлежащий бизнесмену.

Однако в июне суд по заявлению Алексея Ананьева отменил арест самолета в связи с тем, что "в отношении данного воздушного судна не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него".

Между тем банк 4 сентября представил в материалы дела документы подтверждающие, что в случае непринятия мер "высока вероятность того, что имущество, принадлежащее А.Ананьеву, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем, истцу может быть причинен ущерб".

Среди ответчиков по иску Промсвязьбанка - бывшие зампреды правления Андрей Жупанов, Алексей Иодко (отвечал за HR), Владимир Мамакин, Татьяна Волошкина, а также Владимир Шаталов (занимался малым и средним бизнесом), Евгений Козеренко (руководил корпоративным блоком банка), экс-руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов и ряд других сотрудников. Промсвязьбанк намерен взыскать с этих лиц 282,2 млрд рублей убытков, которые возникли с их участием.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 29 мая по заявлению Промсвязьбанка арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества - доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.

Однако Арбитражный суд Москвы 21 июня частично удовлетворил заявление Дмитрия Ананьева об отмене мер обеспечения, принятых по иску ПСБ. Суд тогда снял меры обеспечения в отношении денежных средств Ананьева в размере 80% зарплаты и других доходов, находящихся на счетах бизнесмена. Остальные меры обеспечения оставлены в силе.

До этого, 14 июня, Арбитражный суд Москвы частично отменил меры обеспечения, принятые по иску в отношении некоторых других бывших топ-менеджеров и собственника. Так, в частности, были сняты меры обеспечения в отношении денежных средств Алексея Ананьева и Волошкиной в размере 80% зарплаты и других доходов, находящихся в банке "Возрождение", Промсвязьбанке и ВТБ (MOEX: VTBR).

При этом суд тогда отклонил заявление Дмитрия Ананьева о полной отмене обеспечительных мер.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации создается банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

До начала санации банк контролировался братьями Ананьевыми.

Промсвязьбанк по итогам второго квартала 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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