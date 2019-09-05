McDonald‘s откроет рестораны на Дальнем Востоке РФ в 2020г

05.09.19 17:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald‘s планирует в 2020 году выйти на рынок Дальневосточного федерального округа.

Планы по открытию первых предприятий сети в регионе и развития базы местных поставщиков обсуждались в рамках Восточного экономического форума, сообщила компания.

"Дальневосточный федеральный округ, несомненно, является перспективным регионом для "Макдоналдс" с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков. Мы планируем открыть наше первое предприятие на Дальнем Востоке уже в следующем году", - заявил генеральный директор компании в России Марк Карена (его слова процитированы в сообщении).

McDonald‘s рассматривает возможности развития на Дальнем Востоке базы местных поставщиков в сферах производства продукции и упаковки. В настоящее время 21 млн сэндвичей "Филе-о-Фиш", продаваемых ежегодно в России, Белоруссии и Казахстане, производится из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского попечительского совета в Охотском море.

По уровню импортозамещения McDonald‘s в России занимает ведущие позиции на глобальном уровне, закупая 98% продукции у 160 отечественных производителей. В течение ближайших двух лет показатель планируется довести до 100%.

Сеть McDonald‘s в России объединяет 689 предприятий быстрого обслуживания, которые ежедневно принимают более 1,7 млн посетителей. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.

В феврале генеральный директор McDonald‘s в России Марк Карена говорил, что в 2019 году компания планирует ускорить развитие на российском рынке. По его словам, в планах открыть 60 предприятий в этом году (по сравнению с 40 в 2018 году) и увеличить инвестиции на 40%.