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Минтранс РФ видит острый дефицит региональных самолетов, в том числе 75-местных

© РИА Новости. Илья Питалев
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ видит острый дефицит самолетов для региональных авиаперевозок, в том числе 75-местных, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы, готовясь к Госсовету, который проходил вчера "на полях" ВЭФ, действительно смотрели и анализировали спрос на региональные перевозки. Могу вам сказать, что сегодня авиационная отрасль испытывает острый дефицит воздушных судов емкостью в диапазоне от 19 до 50 кресел, возможно, 70 кресел", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах ВЭФ-2019 в четверг.

По его словам, часть "нижнего" сегмента региональных судов, емкостью до 19 кресел, закрывает L-410. Однако сегменты от 19 до 30 кресел, от 30 до 50, от 50 до 75 - "получается так, что нашей промышленностью пока сегодня не закрыты". В то же время идет разработка Ил-114-300, напомнил он, который будет вмещать до 64 пассажиров.

"Там ряд авиакомпаний заявляют, что для них именно 75-кресельный Superjet является необходимой базовой моделью для эксплуатации на региональных линиях, что экономика 100-кресельного Superjet для них менее комфортна, менее выгодна и не является экономически эффективной. У меня нет оснований не доверять авиакомпаниям в этом вопросе. Уверен, что они все это просчитали, - отметил Дитрих. - Такой запрос к нашей промышленности тоже сформулирован, и она его в последние дни активно обдумывает".

Существующая базовая версия Superjet вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние до 4,5 тыс. км. В начале прошлого года АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) сообщили о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км, ее интересантом выступила авиагруппа S7, с которой было подписано предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 "суперджетов" с опционом еще на 25.

Однако в апреле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок. Впрочем, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров опровергал эту информацию. Под SSJ-75 никогда не подразумевался 75-местный лайнер - речь всегда шла об импортозамещенном самолете, утверждал он. "SSJ-75 и не строился под 75 кресел. Это условное название. И он изначально был импортозамещенным", - говорил замминистра.

Глава совета директоров и совладелец S7 Владислав Филев в интервью "Ведомостям" на этой неделе заявил, что компания интересовалась именно 75-местным "суперджетом", однако Минпромторг отказался от его разработки. Филев предположил, что причиной отказа от разработки было условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях SSJ-75 и контролировать его соответствие нормам летной годности. Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, заявил Филев.

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