Около 1,7 млрд рублей направят на расселение аварийных домов в Иркутской области

05.09.19 17:21

© РИА Новости. Нина Зотина

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Средства Фонда реформирования ЖКХ в размере 1,7 млрд рублей могут быть выделены на расселение аварийных домов, не попавших в зону затопления в Иркутской области, заявил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Есть много домов, которые не входят в зону затопления. Есть дома, которые нужно признавать аварийными. По ним должны быть созданы отдельные программы. Сегодня я подписал поручение правительства РФ. В Фонде реформирования ЖКХ есть неиспользованные деньги на расселение аварийных домов в субъектах РФ, это 1,7 млрд рублей. Мы хотим напрямую разрешить выделить Фонду эти деньги", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству эти средства могут быть использованы только на жилой фонд, который был поставлен на учет до 1 января 2017 года.

"А эти дома будут только завтра признаны аварийными. Чтобы не менять закон, мы вернём эти деньги в резервный фонд, и распоряжением правительства из резервного фонда целевым образом отдадим фонду ЖКХ на решение острых проблем", - добавил Мутко.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

Как сообщалось, режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.