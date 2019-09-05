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05.09.19 17:28

ЦБ РФ: утечка данных из банков гораздо меньше баз телефонных мошенников

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Объем утечки данных клиентов банков гораздо меньше баз данных, используемых для обзвона телефонными мошенниками, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на осенней сессии Уральского форума информбезопасностии финансовой сферы в Москве.

"Объем данных, которые действительно "утекали" у банков, отрицать это, естественно, бесполезно и не нужно, действительно были факты утечки... Но объем тех данных, которые утекли, и объем обзвонов по социальной инженерии - это несопоставимые цифры", - сказал Сычев.

По его словам, объем утечек из банков - "это капля в море, и в основном это удар, скажем так, по сильно обеспеченнным слоям населения".

"Обзвон идет "коврово", там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у этого человека", - отметил Сычев.

Он также сообщил, что ЦБ волнует сложившаяся ситуация с телефонным мошенничеством. "Волнует потому, собственно, что подпитка этого мошенничества идет за счет - первое: дешевизны ведения этого криминального бизнеса. Второе - это постоянная подпитка данными для обзвона довольно большого количества информационных систем, из которых это реально можно достать, плюс социальные сети. И третье - это быстрый способ вывода денег",- пояснил первый замдиректора департамента ЦБ.

"Но к чести наших правоохранителей - они тоже понимают, что проблема существует, и достаточно интенсивно, гораздо быстрее, чем это было в предыдущих случаях, они начали заниматься этой проблемой. Есть специальные подразделения, специальные техники работы с этими преступлениями, есть задержанные. И я надеюсь, что в ближайшее время будут вполне конкретные судебные процессы с определенными сроками", - добавил Сычев.

Телефонное мошенничество с целью хищения средств с банковских счетов включает в себя использование методов социальной инженерии.

Российские банки в течение последнего года сталкивались ежемесячно с 3 тыс. атак с использованием социальной инженерии, сообщалось в июле 2019 года в отчете Group IB, входящем в обзор ФинЦЕРТа ЦБ РФ .Ранее долю социальной инженерии в общем числе хищений в 80% также оценивал зампред ЦБ Станислав Кузнецов.

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