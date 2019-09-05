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Более 30 многоквартирных домов в Ростовской области отремонтируют в кредит

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 30 многоквартирных домов в Ростовской области планируется капитально отремонтировать в 2019 году с привлечением кредитных средств, сообщил замминистра ЖКХ региона Валерий Былков на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Ростовская область одна из первых в стране начала реализацию механизма кредитования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Более 30 многоквартирных домов получат кредит на капитальный ремонт в этом году. Общая стоимость капитального ремонта домов - 96,79 млн рублей, из которых 57,74 млн рублей - кредитные средства", - сказал Былков.

По словам замминистра, всего в текущем году в Ростовской области планируется провести капремонт более 1,2 тыс. домов. Затраты на эти цели составят 4,3 млрд рублей.

Он добавил, что до начала отопительного сезона необходимо сделать в полном объеме ремонт систем отопления, горячего водоснабжения, кровель. Все остальные виды работ должны завершиться до конца года.

Как отметил директор НКО "Фонд капитального ремонта" Ростовской области Владислав Крюков, сейчас капремонт завершен почти в половине домов.

"На сегодняшний день уже в 553 многоквартирных домах завершены работы по капитальному ремонту. В 2020 году работы планируется вести также практически во всех районах региона. Больше всего объектов находится в Ростове-на-Дону", - сказал Крюков.

Заместитель начальника управления по работе с МСБ банка "Центр-Инвест" Мария Христолюбова сообщила, что банк кредитует капремонт с 2009 года. На 1 сентября 2019 года "Центр-Инвест" выдал 150 кредитов ТСЖ на общую сумму 248 млн рублей.

"Самое уникальное в данной программе - это то, что жители домов как обычно платят по квитанции за капремонт, но при этом живут в уже отремонтированных домах. Более 90% кредитов даже не повышали ставку собираемости с 1 кв. метра. Им хватало этого для оплаты кредита", - сказала Христолюбова.

По ее словам, основной источник погашения кредита - обязательные ежемесячные взносы собственников жилья на капремонт дома. Заемщики не несут никаких дополнительных расходов.

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