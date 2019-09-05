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05.09.19 17:54
Международный фестиваль "Фанфары Тульского кремля" пройдет в Тульской области
Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и будет приурочено ко Дню города Тулы.
"В рамках фестиваля 6-7 сентября будут организованы выступления музыкантов на различных площадках Тулы и Новомосковска, концертные программы в Тульском кремле и Музее оружия, дефиле и парадное шествие оркестров. Завершит мероприятие выступление сводного духового оркестра на центральной площади Тулы", - говорится в сообщении.
В фестивале планируется участие духовых оркестров из разных регионов России и стран СНГ. На мероприятии впервые выступят несколько детских духовых оркестров из Центрального федерального округа.
Программы участников фестиваля будут посвящены различным эпохам и стилям - от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.
Первый фестиваль "Фанфары Тульского кремля" прошел в Туле в 2016 году.
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