Центр проектирования микроэлектроники открыт на базе ДВФУ во Владивостоке

06.09.19 06:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Открытие Центра коллективного проектирования микроэлектроники состоялось в пятницу во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как передает корреспондент "Интерфакса", в церемонии открытия приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Центр коллективного проектирования микроэлектроники "Восток" (дизайн-центр "Восток") создан острове Русский на территории ДВФУ.

В нем планируется разрабатывать электронную компонентную базу для аппаратурных проектов инжиниринговых центров российских корпораций, реализующих проекты на Дальнем Востоке, проектов резидентов ДВФУ, инновационных компаний ДФО, а также реализации национальных проектов и программ РФ, в том числе национальной программы "Цифровая экономика Российской федерации".

Задачей центра называется совместная реализация образовательных, исследовательских и инновационных проектов, опытно-конструкторских работ и экспериментальных разработок в области микроэлектроники с участием студентов и молодых ученых ДВФУ и ДВО РАН.

Ключевыми направлениями центра станут разработка электронной компонентной базы (ЭКБ) для проектов коммерческих компаний, инжиниринговых центров Государственных корпораций и компаний Центра цифрового развития. Также в центре планируется разрабатывать микроэлектронику для медицинской техники, бесконтактной идентификации и трекинга, для задач искусственного интеллекта. Также здесь будут создавать смешанно-сигнальные интегральные схемы и решения для интернета вещей.