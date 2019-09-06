06.09.19 06:22

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Реализация программы развития Дальнего Востока, проект которой был представлен на заседании Госсовета, прошедшего в рамках ВЭФ - 2019, станет одним из существенных этапов в ускоренном развитии Магаданской области, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы.

"Окончательное принятие Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года в совокупности с реализацией приоритетных национальных проектов станет одним из существенных этапов в ускоренном развитии регионов ДФО и Магаданской области в частности", - приводятся в сообщении слова председателя думы Сергея Абрамова.

Магаданская областная Дума внесла ряд предложений в нацпрограмму. В частности, парламентарии предлагают установить, как это было ранее, 100-процентное зачисления в бюджет области поступлений от налога на добычу полезных ископаемых, уплаченного участниками Особой экономической зоны.

Также депутаты считают, что необходимо законодательно закрепить нормативы распределения платежей за пользование недрами в размере 50% - федеральному бюджету и 50% - бюджету субъекта РФ, на территории которого расположено месторождение и производится добыча, отмечается в сообщении.

"Национальная программа развития Дальнего Востока станет одним из рычагов для качественного изменения жизни в Магаданской области и во всем макрорегионе в целом. В окончательной редакции это будет действительно тот документ, в котором отражены и сведены воедино все нужды регионов Дальнего Востока с конкретными механизмами их решения, нацеленными на рост экономики и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского. К реализации Программы необходимо приступить с начала следующего года, и Магаданская областная дума готова к законодательному обеспечению исполнения всех этапов ее эффективного воплощения в жизнь", - цитирует пресс-служба слова Абрамова.