Сахалинская область получит 936 млн рублей федеральных средств на решение вопроса с аварийным жильем

06.09.19 06:30

© РИА Новости. Михаил Мордасов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область с 2019 по 2021 годы включительно получит более 936 млн рублей федерального финансирования на переселение жителей региона из аварийного жилья, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

"Более 936 млн рублей на эти цели выделит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении. Соглашение по этому поводу областное правительство подписало с фондом в четверг на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"В области почти 1,2 млн кв. м жилья с высокой степенью износа - около 10% всего островного жилфонда. В новых квартирах нуждаются 15 тыс. семей. Поэтому для нас принципиально важно решить проблему с аварийным жильем в кратчайшие сроки, и на это направлено соглашение с фондом", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко.