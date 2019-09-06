На выборах сахалинского губернатора досрочно проголосовали почти 3,3 тыс. человек

06.09.19 06:40

© РИА Новости. Сергей Паршуков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Почти 3,3 тыс. жителей Сахалинской области с 18 августа по сегодняшний день досрочно проголосовали на выборах губернатора региона, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель облизбиркома Виктория Черкасова.

"На сегодняшний день свой выбор сделали 3 тыс. 284 человек. Это жители труднодоступных и удаленных населенных пунктов (места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Сахалина), а также моряки, находящиеся на судах, работники маяков, метеостанций, погранзастав, нефтепромыслов и морских нефтегазодобывающих платформ", - сказала она.

По ее словам, численность избирателей в местах, где проводится досрочное голосование, - около 4 тыс. человек. Сотрудников избирательных участков доставляют на эти объекты с помощью вертолетов, катеров и автотранспорта (включая тяжелую технику). Досрочное голосование продлится до 7 сентября.

"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 375 тыс. 338 избирателей, напечатаны бюллетени соответственно этому числу избирателей. Все бюллетени находятся в сейфах участковых комиссий под охраной сотрудников полиции, - рассказала Черкасова.

В регионе сформировано 310 постоянных избирательных участков, еще 6 временных участков (в больницах, санаториях, СИЗО) и 140 участков на морских судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Регион располагает сегодня 25 комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 23 из них установлены на избирательных участках Южно-Сахалинска, еще 2 КОИБа находятся в резерве на случай поломки КОИБов на участках.

"К выборам все готово. Безопасность обеспечена", - отметила руководитель облизбиркома.