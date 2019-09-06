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06.09.19 06:51

Камчатка на расселение аварийного жилья получит 800 млн рублей федеральных средств

© РИА Новости. Евгений Биятов
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Камчатский край с 2019 по 2022 годы получит 804 млн рублей из федерального бюджета на строительство жилья для расселения аварийного жилфонда, сообщает пресс-служба правительства края.

Соглашение по этому поводу руководство Камчатки подписало с Фондом содействия реформированию ЖКХ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Камчатский край первым среди субъектов страны представил в фонд заявки на получение финансовой поддержки. Сумма серьезная: до 2022 года субъект получит порядка 804 млн рублей из федерального бюджета. При этом, более 620 млн рублей на переселение наших жителей из аварийных домов будет добавлено из бюджета субъекта на условиях софинансирования", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владимира Илюхина.

Он добавил, что "речь идет о расселении более 1 тыс. человек из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года".

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