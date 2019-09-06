Вице-премьер КНДР и глава Минвостокразвития на ВЭФ обсудили выполнение договоренностей

06.09.19 06:56

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова с делегацией КНДР, которую возглавляет вице-премьер Ли Рен Нам, состоялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"По заявлению сторон, рабочая встреча на полях ВЭФ прошла в конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.

"Обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров наших стран. Задача одна у нас: добиться практических договоренностей, которые нам нужны для развития", - цитирует пресс-служба слова заместитель председателя кабинета министров КНДР Ли Ре Нама.

"В наших вопросах, на сегодняшний день, я уже вижу определенную динамику развития", - сказал Козлов.

Отмечается, что кроме рабочей встречи российской и корейской сторон, на полях ВЭФ состоялась короткая протокольная беседа вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Ли Ре Нама.