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06.09.19 06:56
Вице-премьер КНДР и глава Минвостокразвития на ВЭФ обсудили выполнение договоренностей
"По заявлению сторон, рабочая встреча на полях ВЭФ прошла в конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.
"Обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров наших стран. Задача одна у нас: добиться практических договоренностей, которые нам нужны для развития", - цитирует пресс-служба слова заместитель председателя кабинета министров КНДР Ли Ре Нама.
"В наших вопросах, на сегодняшний день, я уже вижу определенную динамику развития", - сказал Козлов.
Отмечается, что кроме рабочей встречи российской и корейской сторон, на полях ВЭФ состоялась короткая протокольная беседа вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Ли Ре Нама.
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