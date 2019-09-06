Рабочую группу по рассмотрению обращений граждан создали в Иркутской области после третьего приезда Путина

06.09.19 07:11

© РИА Новости. Андрей Иглов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - В правительстве Иркутской области создана рабочая группа для оперативного рассмотрения обращений жителей зоны наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Рабочая группа создана по результатам встреч с гражданами, проведенных президентом России Владимиром Путиным и председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталием Мутко", - говорится в сообщении.

Рабочую группу возглавила заместитель председателя облправительства Валентина Вобликова, в состав вошли представители всех региональных министерств и ведомств, задействованных в ликвидации ЧС.

"С учетом характера поступивших обращений по каждому блоку проблем определены кураторы, которые обеспечивают оперативную и адресную отработку всех вопросов. Налажена прямая связь с заявителями для уточнения вопроса и отработки путей его решения", - цитирует пресс-служба Левченко.

По данным на 5 сентября текущего года с территорий, пострадавших от наводнения, поступило 490 обращений граждан, из них 175 - в адрес президента РФ.

"Наибольшее количество обращений, адресованных главе государства, касаются выдачи свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений (жилищных сертификатов - ИФ), - отмечается в сообщении.