Площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась на 93 га

06.09.19 07:35

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

6 сентября. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано два лесных пожара площадью 225 га, продолжается тушение четырех очагов на общей площади 2 тыс. 623 га, сообщила в пятницу пресс-служба министерства лесного комплекса региона.

"Площадь активного горения составляет 132 га", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, утром в четверг в регионе действовало пять лесных пожаров на 2 тыс. 716 га. Таким образом, за сутки площадь горения незначительно уменьшилась - на 93 га.

По данным минлеса на утро пятницы, два действующих пожара находятся в самом северном Катангском районе, еще два - в Бодайбинском. Ликвидированы очаги в Усть-Кутском и Киренском районах.

По прогнозам ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 6-8 сентября местами в северных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.