РФ и Украина включили в списки на обмен моряков, Сенцова, Вышинского

06.09.19 08:23

© РИА Новости. Максим Блинов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35", однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Первоначально стороны условились провести обмен по формуле "35 на 35", - сказал собеседник агентства.

"В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов", - сказал собеседник агентства.

"Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осуждённых за госизмену и дезертирство", - сказал источник.

"Однако переговоры будут вестись вплоть 7 сентября, когда стороны намерены начать обмен удерживаемыми лицами", - предупредил источник.

"Пока под вопросом передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных после "керченского инцидента", а также Станислава Клыха и Николая Карпюка", - утверждает источник "Интерфакса".

"Сотрудники СБУ руководили действиями украинских кораблей во время событий в Керченском проливе, а Клых и Карпюк, по данным российской стороны, в середине 90-х принимали участие в вооруженных столкновениях в Чечне с российскими военными. По этим людям у Москвы особая позиция", - отметил источник.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев "финализируют переговоры по поводу обмена", который будет "достаточно крупным и масштабным".

Ранее диписточники "Интерфакса" сообщили, что обмен может состоятся до конца недели, а наиболее вероятная дата - 7 сентября.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире "России-24" он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.