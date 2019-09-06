Путину пожаловались на китайский по сути турбизнес в Приморье

06.09.19 08:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин обещал разобраться с деятельностью туристических фирм, принадлежащих китайским бизнесменам, в Приморском крае.

"Так, чтобы ваши предложения только не затерялись, в этом главное, уверяю вас, а всё остальное мы сделаем",- сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Приморского края председателю региональной молодёжной общественной организации "Клуб молодых предпринимателей "Примбиз" Константину Пригодскому.

Пригодский пожаловался на "большое количество аффилированных компаний в Приморском крае с китайскими партнёрами", которые, по его словам, представляют проблему для развития туристического бизнеса региона, так как устанавливают "неописуемо низкие" цены. "То есть они являются формально российскими организациями, но через заинтересованных лиц принадлежат китайским предпринимателям, которые финансируют данные компании, гостиничные комплексы и держат низкий профиль качества", - пояснил предприниматель.

Он попросил "дать поручение правительству разобраться в данной ситуации и, возможно, предусмотреть на законодательном уровне ограничения для туристических гидов", и обратил внимание, что Китай не допускает, "чтобы наши экскурсионные гиды работали у них".

"Прошу, чтобы дали соответствующие поручения, чтобы разобрались с туристической сферой, в том числе хотелось бы, чтобы опыт Приморского края пошел на весь Дальний Восток",- сказал Пригодский.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил, что в результате деятельности таких турфирм "прибыли остаются за границей, качество гостиничных услуг не отвечают требованиям".