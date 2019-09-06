В Сергиевом Посаде продолжают разбор завалов здания бывшего детского лагеря

06.09.19 08:51

Фото СКР по Московской области

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС разобрали 70 куб. м. завалов обрушившейся пятиэтажки в поселке Новая Шурма, сообщает сайт главного управления МЧС по Московской области.

"По состоянию на 06:00 объем разобранных завалов составляет 70 куб.м.", - говорится в сообщении.

Людей пока найти не удалось.

В ведомстве отметили, что для разбора завалов привлечено более 170 человек и 49 единиц техники.

В четверг при разборке рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе произошло обрушение одного крыла. Под завалами находятся три человека.