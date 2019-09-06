Путин: на Восточном много вопросов, требующих моего вмешательства

06.09.19 08:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на строящемся космодроме Восточный накопились проблемы, требующие его вмешательства.

"Мне нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. Там, к сожалению, тоже много вопросов, требующих решения, и моего вмешательства в это решение", - сказал Путин во Владивостоке на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Планируется, что в пятницу по завершении мероприятий во Владивостоке Путин отправится на космодром Восточный в Амурскую область.

Как сообщала пресс-служба главы государства, "президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности, стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский".

После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

В настоящее время на космодроме Восточный завершено строительство основных объектов первой очереди для запуска ракет "Союз", идёт строительство второй очереди, основным объектом которой является стартовый комплекс для ракет "Ангара". По информации "Роскосмоса", первый пуск ракеты должен состояться в 2023 году.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, строительство второй очереди космодрома "Восточный" началось в конце апреля этого года. В настоящее время специалисты производственно-строительного объединения "Казань" проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

Третья очередь строительства Восточного предусматривает создание стартового комплекса для ракеты "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".