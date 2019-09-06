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06.09.19 09:13

Путин пообещал сохранить субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока

© РИА Новости. Олег Золото
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока сохранится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас для Дальнего Востока, по-моему, разработано уже 10 внутренних рейсов субсидируемых. В целом по стране для связи с Дальним Востоком - 300 с лишним субсидируемых рейсов по разным каналам и в разной степени субсидирования находятся. Но основные перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть, в Сибирь и так далее, мы, безусловно, будем сохранять. Это решение будет принято", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума в пятницу, отвечая на вопрос о сохранении соответствующих льгот после 2019 г.

"Это очень важная программа для людей, которые проживают в таких регионах как Дальний Восток, Калининград. В Крым у нас летают по этим "плоским" тарифам. Это не только социальная, это экономическая, политическая (тема - ИФ) - связанность страны. У нас нагрузка, связанная с огромностью нашей территории. Особая ситуация в этом смысле, и мы должны ее учитывать", - отметил Путин.

"Я много раз уже говорил на этот счет со своими коллегами - и с руководителями транспортных организаций, авиационных компаний, и с Минтрансом, с Минфином. Мы, безусловно, должны обеспечить связанность страны. Человек не может, проживая в каком-то из регионов страны, не иметь возможности приехать в Москву, в Петербург, в любой другой регион страны. Иначе он перестает себя чувствовать (ее - ИФ) гражданином", - подчеркнул президент.

"Безусловно, мы будем делать все, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе будем поддерживать и эти льготы по перевозкам. У нас по определенным возрастным категориям действуют эти тарифы", - сказал он.

При этом Путин добавил, что "надо посчитать, насколько велики убытки" авиаперевозчиков. "Они счетоводы очень искусные - все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, столько потребностей, и, исходя из этого, просто взвинчивают цены - достаточно примитивно все считают", - заметил президент, хотя и признал, что "этот способ ценообразования используется в очень многих компаниях мира".

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