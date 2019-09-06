Путин: либерализация наказания по экономическим статьям УК будет продолжена

06.09.19 09:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил, что либерализация уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

"Эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

При этом Путин, обращаясь к поднявшему эту тему руководителю компании "Доброфлот", сказал: "Вы как гражданин должны согласиться с тем, что, к сожалению, и в этой сфере (предпринимательской) много нарушений и государство должно обеспечить интересы общества в целом".

Президент России подчеркнул, что в этой ситуации "необходимо найти баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами либо групповыми интересами".

При этом Путин еще раз подчеркнул, что нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам как содержание под стражей.

"Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, разговаривали с председателем Верховного суда - у нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.