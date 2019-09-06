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06.09.19 09:25
Путин: либерализация наказания по экономическим статьям УК будет продолжена
"Эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.
При этом Путин, обращаясь к поднявшему эту тему руководителю компании "Доброфлот", сказал: "Вы как гражданин должны согласиться с тем, что, к сожалению, и в этой сфере (предпринимательской) много нарушений и государство должно обеспечить интересы общества в целом".
Президент России подчеркнул, что в этой ситуации "необходимо найти баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами либо групповыми интересами".
При этом Путин еще раз подчеркнул, что нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам как содержание под стражей.
"Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, разговаривали с председателем Верховного суда - у нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.
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