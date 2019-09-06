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06.09.19 09:28
Оползни перекрыли дороги к шести поселкам в Сочи
"За прошедшую ночь в Сочи самые сильные осадки выпали в Хостинском районе - 60 мм. Сели перекрыли две автомобильные дороги", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.
В настоящее время рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, затем они пересаживаются в другие автобусы, чтобы добраться до работы, отвезти детей в школу и детские сады. На личных автомобилях горожане передвигаются по альтернативной грунтовой дороге.
"В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около 1 тыс. кубометров, он перекрыл дорогу к пяти населенным пунктам: Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка. Еще один оползень перекрыл автодорогу на Новороссийском шоссе", - отмечает пресс-служба мэрии.
В районе Новороссийского шоссе из-за оползня отключен газ в 30 частных домах.
"На месте ЧП работает тяжелая техника. Оползни будут расчищены в ближайшее время. К полудню восстановят движение автомобилей", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
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