Оползни перекрыли дороги к шести поселкам в Сочи

06.09.19 09:28

© РИА Новости. Артур Лебедев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели.

"За прошедшую ночь в Сочи самые сильные осадки выпали в Хостинском районе - 60 мм. Сели перекрыли две автомобильные дороги", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

В настоящее время рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, затем они пересаживаются в другие автобусы, чтобы добраться до работы, отвезти детей в школу и детские сады. На личных автомобилях горожане передвигаются по альтернативной грунтовой дороге.

"В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около 1 тыс. кубометров, он перекрыл дорогу к пяти населенным пунктам: Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка. Еще один оползень перекрыл автодорогу на Новороссийском шоссе", - отмечает пресс-служба мэрии.

В районе Новороссийского шоссе из-за оползня отключен газ в 30 частных домах.

"На месте ЧП работает тяжелая техника. Оползни будут расчищены в ближайшее время. К полудню восстановят движение автомобилей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.