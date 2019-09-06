В Музее обороны и блокады Ленинграда открывается новая экспозиция

06.09.19 09:31

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 сентября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в пятницу состоится торжественное открытие новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, в церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, музейной сферы города, члены правительства Петербурга и депутаты Законодательного собрания.

В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989 года, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне 2018 года. В качестве экспертов к созданию новой экспозиции и проработке деталей были приглашены известные ученые и исследователи, занимающиеся изучением истории Великой Отечественной войны.

"Следующим шагом по развитию музея в помещениях Соляного городка станет организация Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады города. В составе музея появится ряд филиалов, а также современный медиацентр, который позволит посетителям получить доступ к архивным документам, современным исследованиям и тематическим материалам", - говорится в сообщении.

Перед входом в музей в рамках совместного проекта с патриотическим объединением "Ленрезерв" будут представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны.