Генерал-лейтенант ФСБ назначен зампредом Сибирского отделения РАН

06.09.19 09:45

Фото с сайта СО РАН

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Заместителем председателя Сибирского отделения РАН по вопросам взаимодействия с органами власти назначен генерал-лейтенант Сергей Старицын, ране возглавлявший УФСБ России по Нижегородской области, сообщается на сайте СО РАН.

Старицын родился в Челябинской области в 1962 году. Закончил Новосибирский электротехнический институт (в Настоящее время - Новосибирский государственный технический университет), работал в конструкторском бюро. С 1987 года - в органах государственной безопасности.

Пост начальника УФСБ России Старицын покинул в августе текущего года. Также возглавлял управления ФСБ России в Иркутской и Челябинской областях.