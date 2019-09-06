Новосибирские ученые предлагают бороться с малярийными комарами карбофосом

06.09.19 09:49

© РИА Новости. Олег Ласточкин

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) исследовали инсектициды на предмет эффективности против малярийных комаров, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

"Исследования показали, что виды малярийных комаров, обитающие в нашем регионе (Новосибирской области - ИФ), имеют низкую устойчивость к карбофосу, причем, у них нет генетического потенциала для относительно быстрой адаптации к этому инсектициду, что говорит о его эффективности и в долгосрочной перспективе", - приводятся в сообщении словам научного сотрудника ИЦиГ Олега Ваулина.

Отмечается, что "малярийными" называют не только тех комаров, которые уже заражены переносчиками это болезни - плазмодиями, к ним относят все виды комаров, которые могут содержать этого паразита.

Как отмечают ученые, визуально отличить малярийного комара от немалярийного не так просто. Расхожее мнение, что они заметно крупнее обычных, не соответствует истине.

"Более надежный признак - ориентация брюшка: при укусе оно, как правило, направлено под углом к поверхности, на которую сел комар. Но на практике этот способ не самый удобный, далеко не при каждом укусе удается рассмотреть, в какой позе атакует тот или иной комар", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время эпидемия малярии Новосибирской области (как и большинству российских регионов) не грозит, поскольку проживающие здесь комары не заражены малярийными плазмодиями.

Полученные результаты, которые включают и оптимальную дозу препарата для уничтожения комаров, могут пригодиться специалистам санэпиднадзора, если вместе с изменением климата начнет меняться и эпидемиологическая ситуация.

Малярия, ранее известная как "болотная лихорадка" - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается содержащимися в слюне комаров паразитами - малярийными плазмодиями. Малярия сопровождается лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезенки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией. Характеризуется хроническим рецидивирующим течением.

Карбофос (Малатион) - инсектицид и акарицид широкого спектра действия из класса фосфорорганических соединений. Используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми, клещами и вредителями запасов (в том числе в смесях с другими активными компонентами); в практике медицинской, санитарной и бытовой дезинсекции.