Освобожденные по УДО Кокорин и Мамаев выйдут из колонии через 10 дней

06.09.19 10:53

© РИА Новости. Илья Питалев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных, подтвердила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Белгородской области Ирина Сазонова.

"Решение вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано", - добавила пресс-секретарь суда.

Как сообщалось, в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области освободил условно-досрочном (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

Судебное заседание прошло в выездном порядке в помещении исправительной колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты.

Как пояснил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, что осужденные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин за период содержания под стражей внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и заслужили досрочное освобождение.

"С точки зрения и администрации колонии и ФСИН, они (футболисты - ИФ) очень достойно себя зарекомендовали. Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать (из колонии - ИФ)" - сказал Максименко в пятницу "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Кокорин и Мамаев и в следственном изоляторе (СИЗО) и в колонии "зарекомендовали себя с положительной стороны, каких-то нареканий по их содержанию не было".

"Наоборот, они проявили добрую инициативу, пропагандируя здоровый образ жизни, физкультуру, спорт. Благодаря им, по всей стране запущен спортивный почин занятий спортом, во многих СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь", - сказал Максименко.

Он напомнил, что прибыв в колонию за непродолжительный срок осужденные "смогли организовать и достойно провести футбольный матч с профессиональной командой".

"Больше половины заключенных, которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый спортивный образ жизни. В коллективе стало меньше мелких нарушений, люди стали более дисциплинированными", - сказал замглавы ФСИН.

В "Краснодаре" "Интерфаксу" не стали комментировать решение по Мамаеву, который является игроком клуба с 2013 года (В 2013 году он выступал за "Краснодар" на правах аренды, а с 2014 года подписал с "быками" полноценный контракт).

"Клуб не будет давать комментариев по Мамаеву", - сказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным, - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично. С октября прошлого по июль нынешнего года они находись под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").